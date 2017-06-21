“مجلس الأمن” يوافق على تعيين “غسان سلامة” مبعوثاً أممياً إلى ليبيا

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير “ساشا لورنتي” إن أعضاء المجلس بعثوا رسالة إلي الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” أعلنوا فيها موافقتهم على ترشيح وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة لرئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خلفا للألماني مارتن كوبلر الذي تنتهي فترة ولايته بحلول الأول من شهر تموز المقبل.

جاءت تصريحات عقب جلسة مشاورات لمجلس الأمن انتهت في وقت متأخر مساء أمس الثلثاء بتوقيت نيويورك.

ويوم الجمعة الماضي بعث الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” خطابا رسميا إلى أعضاء مجلس الأمن أبلغهم فيه برغبته في تعيين وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة في المنصب.

وأعرب الأمين العام في رسالته عن امتنانه العميق للجهود التي يذلها الألماني مارتن كوبلر منذ أكتوبر/تشين الاول 2015 وحتى الآن. ويعد غسان سلامة هو سادس مبعوث خاص ،وثاني مبعوث لبناني يتولى رئاسة البعثة الأممية في ليبيا حيث سبقه إلي تولي المنصب كل من الأردني عبد الإله الخطيب في أعقاب اندلاع ثورة مارس/أذار 2011 التي أنهت حكم العقيد معمر القذافي، ليخلفه الدبلوماسي البريطاني إيان مارتن ( ايلول 2011 – تشرين أول 2012)، ثم السياسي اللبناني طارق متري (12 ايلول 2012- ايلول 2014)، ثم الدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون (اب 2014 – تشرين الأول 2015) ثم الألماني مارتن كوبلر(29 تشرين الأول 2015-2017تموز القادم).

ووزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة من مواليد عام 1951 فى لبنان، وهو حاصل على درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة باريس الأولى، وعلى دكتوراه فى الآداب من جامعة باريس الثالثة، وقد أمضى الجزء الأكبر من حياته لاحقاً فى تدريس العلاقات الدولية، نظرية وتطبيقاً، فى عدد من الجامعات اللبنانية والفرنسية والأمريكية. وشغل منصب وزير الثقافة فى لبنان بين عامي 2000 و2003.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالقذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق.