“قوى الامن” توضح سبب وفاة أحد الموقوفين

صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ الآتي:

“الساعة 22.00 من تاريخ 20/06/2017 نقل الى مستشفى الجامعة الاميركية الموقوف في نظارة مكتب مكافحة المخدرات: ع. ذ. ال (مواليد عام 1957، لبناني) بحالة طارئة، ولكنه ما لبث أن فارق الحياة على رغم من التدخلات الطبية المنعشة لاستعادة عمل القلب التي لم تفلح بإنقاذ حياته.

وبناء لاشارة القضاء المختص تم تكليف الطبيب الشرعي للكشف على الجثة، حيث نظم تقريراً أكد فيه أن الوفاة طبيعية، والسبب الرئيسي لها هو التوقف الحاد بعمل الرئتين ونتيجة مضاعفات واشتراكات مرضية”.