قائد القوات الجوية الاسرائيلية: سنخوض أي حرب ضد “حزب الله” بكل قوتنا

اعلن قائد القوات الجوية الإسرائيلية الميجر جنرال عامير إيشل إن إسرائيل ستستخدم كل قوتها من البداية حال نشوب أي حرب جديدة مع حزب الله.

وأشار في مؤتمر “هرتزليا” السنوي للأمن قرب تل أبيب، إلى أن التحسينات التي طرأت كما وكيفا على القوات الجوية الإسرائيلية منذ حرب لبنان عام 2006 تعني أن بإمكانها، في يومين أو ثلاثة فقط، شن نفس عدد الضربات الجوية التي شنتها في الحرب التي استمرت 34 يوما.

ولفت إيشل الى انه “إذا نشبت الحرب في الشمال فعلينا استخدام كل قوتنا من البداية”، مشيرا إلى احتمال ممارسة ضغوط دولية لوقف إطلاق النار بسرعة قبل أن تتمكن إسرائيل من تحقيق كل أهدافها الاستراتيجية.

واوضح أن “الكثير من العناصر المشغولة بتحقيق أهدافها في الحرب الأهلية السورية ترغب في منع أي أعمال عسكرية جديدة في لبنان الذي تقول إسرائيل إن حزب الله يملك ترسانة من 100 ألف صاروخ فيه”.

واضاف “سماوات الشرق الأوسط أكثر ازدحاما بكثير مما كانت عليه وهناك لاعبون كثيرون”، مشيرا إلى الحاجة لعمل القوات الجوية “بدقة شديدة” لتفادي “الأخطاء”.

واعتبر ان مثل هذه الضربات تكون رادعة لحزب الله الذي يملك قدرات صاروخية قد تجعل قواعد القوات الجوية وباقي الجيش الإسرائيلي معرضة للهجمات في حال نشوب أي حرب مع لبنان في المستقبل.

ونصح إيشل سكان جنوب لبنان بترك منازلهم إذا نشب صراع جديد، قائلا إن حزب الله يتخذ من منازل المدنيين “قواعد لإطلاق القذائف والصواريخ”.