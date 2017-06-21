إنقلاب شاحنة في جرد مربين والاهالي ناشدوا تعبيدها تجنبا للحوادث

انقلبت شاحنة نقل كبيرة، على طريق جرد مربين في أعالي جرود الضنية ولم يصب أحد بأذى، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتشهد الطريق، وهي بأغلبها ترابي، إنقلاب شاحنات مشابهة كل فترة، ما دعا أهالي المنطقة الذين يقيمون فيها صيفا، إلى مناشدة المعنيين تعبيدها من أجل التخفيف من حوادث عديدة تقع فيها وتؤدي إلى انقلاب شاحنات تعمل على نقل الأتربة والحجارة من المنطقة، ونقل المواسم الزراعية التي تنتجها المنطقة صيفا.