الجيش نعى المجند الذي استشهد في محلة رأس العين

محلياتالأربعاء 21 حزيران 2017 الجيش نعى المجند الذي استشهد في محلة رأس العيننعت قيادة الجيش مديرية التوجيه، المجند الممددة خدماته محمد راضي، الذي استشهد يوم أمس في محلة رأس العين – بعلبك، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين. وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:– من مواليد 8 / 10 /1995 معربون.– مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 1 / 7 /2014.– حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. – الوضع العائلي: عازب.يقام المأتم بتاريخه الساعة 12.00 في جبانة بلدة معربون – بعلبك.كلمات مفتاحية:الجيشرأس العينالمصدر: موقع الجيش اللبناني