الجيش نعى المجند الذي استشهد في محلة رأس العين

نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه، المجند الممددة خدماته محمد راضي، الذي استشهد يوم أمس في محلة رأس العين – بعلبك، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين. وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

– من مواليد 8 / 10 /1995 معربون.

– مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 1 / 7 /2014.

– حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– الوضع العائلي: عازب.

يقام المأتم بتاريخه الساعة 12.00 في جبانة بلدة معربون – بعلبك.