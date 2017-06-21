“القوات” – طرابلس توزع حصصاً غذائية في شهر رمصان

بمناسبة شهر رمضان المبارك، قامت منسقية طرابلس في “القوات اللبنانية” وعلى عادتها بتوزيع 150 حصة غذائية في عدد من المناطق في طرابلس القبة – جبل محسن – التبانة – الزهرية – باب الرمل والميناء (وذلك في منتصف شهر رمضان).

يسعى حزب “القوات اللبنانية” بكل محطة من المحطات الى توثيق روابط الإنفتاح والمحبة والثقة بين أبناء الوطن الواحد بمختلف أطيافهم وأحزابهم، إيمانا منه أن الأوطان لا تبنى إلا بالتعاون والحوار وبلقاء الجميع أبناء الوطن.”