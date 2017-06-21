خاص موقع “القوات”: ملاحظات “القوات” في ملف الكهرباء الى التنفيذ

في معلومات خاصة لموقع “القوات اللبنانية” ان الملاحظات التي سجلتها “القوات” ومكونات وزارية أخرى أخذت طريقها إلى التنفيذ من خلال موافقة مجلس الوزراء على تحويل كامل ملف الكهرباء إلى إدارة المناقصات من أجل ان تتولى دراسته بدءا من دفتر الشروط الى استدراج العروض وفضها، على ان تنظم تقريرا بالعملية المتكاملة لجهة ما إذا كانت مطابقة أم غير مطابقة للأصول القانونية المتبعة، ومن ثم ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء من خلال وزير الطاقة سيزار ابي خليل.