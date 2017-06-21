مصادر “القوات”: مرتاحون لقانون الإنتخاب.. والتفرغ الآن للملفات الإقتصادية والإجتماعية

أكدت مصادر مقربة من حزب “القوات اللبنانية”، إرتياحها للإنجاز الكبير المتمثل بإقرار قانون الإنتخاب الجديد، مشيرة إلى أن القانون جيد ويعطي زخماً وحيوية للتفرغ للملفات الإقتصادية والإجتماعية.

وقالت المصادر القواتية لصحيفة “السياسة” الكويتية، إنه إذا ارتأت القوى السياسية مجتمعة أن هناك حاجة لتعديل القانون الإنتخابي الذي أقر، فعندها لكل حادث حديث، وإن استبعدت ذلك، لأن فتح باب التعديل من طرف سيدفع الأطراف الأخرى للمطالبة بتعديلات موازية.

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