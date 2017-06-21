بعد إطلاق النار في رأس العين… تشييع الجندي الشهيد محمد راضي في معربون

شيعت قيادة الجيش وبلدة معربون الجندي الشهيد محمد علي راضي الذي قضى مساء أمس الثلثاء، بكمين مسلح في محلة رأس العين في بعلبك على خلفية دوافع ثأرية.

شارك في التشييع ممثل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزف عون العقيد ربيع الزمار، مفتي بعلبك الهرمل سابقا الشيخ بكر الرفاعي، وفاعليات البلدة وحشد من الأهالي.

إنطلق موكب التشييع من منزل والد الشهيد في البلدة على وقع موسيقى الجيش حيث قدمت له التحية ثلة من رفاق السلاح، ثم قلد ممثل قائد الجيش الشهيد الأوسمة العسكرية.

الزمار

وقال العقيد الزمار: “إن رسالتنا الواضحة من خلال ضريبة الدم التي قدمها رفيقنا الشهيد يوم أمس تكمن أن الجيش لن يتهاون على الإطلاق مع المعتدين على حياة المواطنين والمخلين بالأمن والخارجين عن القانون، وأنه مهما طال الزمن لا بد أن تسقط الأقنعة عن وجوه هؤلاء ليقعوا في قبضة العدالة وينالوا جزاءهم الذي يستحقون، فعيون الجيش لن تغفل أبداً عن حماية مسيرة الأمن والإستقرار تماماً كما هي لن تغفل عن حماية حدود الوطن من الخطر الإسرائيلي والإرهاب”.