الرئيس عون: قانون الانتخاب نقلة مهمة في مسيرة الحياة السياسية

إعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ان قانون الانتخاب قد لا يعبّر عن كل تطلعاتنا ولكنه نقلة مهمة في مسيرة الحياة السياسية وتحول الى النسبية بعد 91 عاما من أنظمة تقوم على الاكثرية”.

وأضاف: “لضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها على ان تنجز البطاقة الممغنطة قبل ذلك، ولتنظيم حملة توعية لشرح القانون الانتخابي الجديد”.

وتابع حول موضع ملف الكهرباء خلال جلسة الحكومة: “بلغ عجز الكهرباء المتراكم منذ العام 1992 حتى 2016، 33 مليار $، ولو حُلّت مشكلة الكهرباء أواسط التسعينات لانخفض الدين العام الى 42 ملياراً”.