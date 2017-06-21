بلدية الشويفات: نؤيد قرار وزير البيئة لجهة تصحيح وضع المسالخ أو إقفالها

أعلنت بلدية مدينة الشويفات عن التأييد الكامل للخطوات البيئية التي تقوم بها وزارة البيئة لجهة تصحيح وضع المسالخ في مدينة الشويفات، أو اقفالها بصورة نهائية في حال عدم تحسين وضعها والتزامها بالشروط والمعايير البيئية.

وأضافت في بيان: “بعد كافة الخطوات التي اتخذتها وتتخذها البلدية بحق المسالخ المخالفة، والتي سنلاحقها عبر الأصول والشروط القانونية حتى النهاية، تلقينا استجابة وتعاون سريعين من قبل وزير البيئة طارق الخطيب، الذي نثمن جهوده ومواقفه ونؤكد على التنسيق الدائم مع وزارته لما فيه مصلحة المدينة وبيئتها”.