يكتب النوتة الموسيقية لأي صوت يسمعه…”التوحد” نقله إلى عالم موزارت وباخ

يتمتع التركي المصاب بالتوحد يونس يازار (19 عاما)، بأذن موسيقية خارقة تمكنه من كتابة النوتة الموسيقية لأي أصوات يسمعها، وهي موهبة يمتلكها الموسيقيين الكبار أمثال موزارت.

يعيش يونس مع عائلته في ظروف مادية صعبة في أحد أحياء إسطنبول، إلا أن موهبته وإصراره، إضافة إلى البيانو الذي أهداه إياه أحد فاعلي الخير، مكنوه من تطوير موهبته إلى درجة كبيرة، والعزف بمهارة.

شرح يونس، أن مدرس الموسيقى في مدرسته الإعدادية هو الذي اكتشف موهبته وساعده على الحصول على منحة لدخول ثانوية الفنون الجميلة، التي أنهاها بتميز ويرغب الآن في التقديم لمعهد الموسيقى.

يعزف يونس على البيانو في منزله ما بين 7 إلى 8 ساعات يوميا، ويحلم باليوم الذي سيصبح فيه عازفا محترفا على البيانو.

وقال والد ينوس، سيف الدين، إنه وزوجته دعما موهبة ابنهما منذ البداية، مشيرا أن الموهبة أمر هام جدا إلا أنه لابد من دعمها بشكل مستمر.

ولفت سيف الدين أن ابنه يستطيع كتابة النوتة الموسيقية للأصوات التي يسمعها حتى لو كانت طرقا على الزجاج، وهي موهبة لا يمتلكها سوى الموسيقيين الكبار أمثال موزارت وباخ.