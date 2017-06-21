سفير مصر: حرصاء على توفير تسهيلات دخول السياح اللبنانيين إلى شرم الشيخ

أعلن سفير مصر نزيه النجاري أنه “تواصل اليوم مع وزيري السياحة في البلدين أواديس كيدنيان ويحيى راشد للعمل على تكثيف السياحة بين البلدين خلال الموسم السياحي الحالي”.

وأكد في تصريح له، حرص السفارة على “توفير كل التسهيلات اللازمة لدخول السياح اللبنانيين إلى شرم الشيخ ومختلف المقاصد السياحية في مصر، وتهيئة الظروف الملائمة لهم خلال إقامتهم في مصر”، وقال: “إن العام الحالي يشهد زيادة في أعداد السياح اللبنانيين المتجهين الى مصر، وارتفاعا في أعداد تأشيرات الدخول التي منحتها السفارة بنسبة 20 في المئة،‏ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما تجلى بوضوح في الإقبال الشديد على شرم الشيخ خلال موسم أعياد الفصح”.

وتوقع “إقبالا لبنانيا أيضا على السياحة في مصر، خلال عيد الفطر والعطلات الصيفية المقبلة”.