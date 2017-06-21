تويني: الجميع مستعدّ لمعالجة ملف الكهرباء

توقع وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني أن تشهد جلسة الحكومة اليوم نقاشاً تقنياً وموضوعياً بعيداً من التشنج خصوصاً وأن لدى الجميع النية في معالجة ملف الكهرباء الذي بات شائكاً، مشدداً على ان الحل التقني مطلب وطني يجب الوصول اليه بأسرع وقت وبأقل كلفة وهي مسؤولية المجلس مجتمعًا.

وفي حديث لـ”صوت لبنان – الضبية”، تويني ذكّر باستعداد وزير الطاقة سيزار ابي خليل للذهاب الى إدارة المناقصات او بتشكيل لجنة وزارية من اجل تبديد شكوك الرأي العام.

وعن الملفات التي تهم وزارته شدد تويني على أن العمل مستمر والمتابعة متواصلة لكل الشكاوى التي ترد الى الوزارة التي تقوم بدرس الملف ومن ثم رفعه الى المراجع المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة، متحدثاً عن اصداء دولية جيدة لمسار العمل في الوزارة.