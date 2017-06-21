قطر تتهم “دول الحصار” في اختراق وكالة أنبائها

اتهمت قطر دولا مجاورة لها تفرض عليها “حصارا” بالمشاركة في “اختراق” موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية ونشر تصريحات لأمير البلاد اشعلت الازمة الخليجية الراهنة.

وقال النائب العام القطري علي بن فطيس المري، بحسب ما نقلت عنه شبكة “الجزيرة” عبر موقعها الالكتروني إن لدى الدوحة من المعلومات والأدلة ما يكفي لاتهام دول الحصار بالمشاركة في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.

وأضاف:”إن الأدلة التي بحوزة قطر كافية لتوجيه الاتهام لدول الحصار”.

وبحسب المدعي العام فإن اختراق وكالة الأنباء القطرية تم باستخدام أجهزة آي فون بها مصدر “أي بي” يشير إلى إحدى دول الحصار.

ولم يسم المري أيا من هذه الدول لكنه اكد انها دول مجاورة لبلاده.

وكانت الدوحة نشرت قبل اسبوعين النتائج الاولية للتحقيقات في القرصنة التي تعرضت لها وكالة انبائها الرسمية والتي تسببت بأزمة بينها وبين ثلاث من جاراتها الخليجيات ومصر، ولكن بدون أن تحدد الجهة التي تقف وراءها.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن عملية الاختراق بدأت في نيسان، اي قبل شهر من نشر التصريحات التي نسبت إلى الامير تميم بن حمد آل ثاني.

ولفتت إلى أن فريق التحقيق أكد أن عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “اف بي آي” والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة شاركا في هذا التحقيق.

وكانت شبكة “سي ان ان” نقلت عن محققين أميركيين أن قراصنة من روسيا يقفون وراء الهجوم الالكتروني الذي استهدف وكالة الانباء القطرية في نهاية ايار.

وقطعت السعودية والامارات ومصر ودول عربية أخرى في الخامس من حزيران علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر بتهمة دعم منظمات متطرفة، الامر الذي نفته الدوحة بشدة.