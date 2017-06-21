ماذا تضمنت رسالة أمير قطر إلى ولي العهد السعودي؟

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلاً من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بمناسبة تعيين الأخير ولياً للعهد في المملكة.

وأفادت “وكالة الأنباء القطرية” الرسمية (قنا)، في بيان نشرته بهذا الصدد، بأن الأمير تميم بن حمد بعث برقية تهنئة للملك سلمان “بمناسبة اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء”، مشيرةً إلى أن أمير قطر تمنى للعاهل السعودي “موفور الصحة والعافية ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وللعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء”.

كما بعث تميم بن حمد آل ثاني حسب بيان آخر لوكالة “قنا”، ببرقية تهنئة “إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اختياره وليا للعهد وتعيين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة متمنيا… له التوفيق والسداد لما فيه خير المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود… وللعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء”.