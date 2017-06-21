الحرارة تسقط أحد حراس الملكة اليزابيث في احتفال عيد ميلادها

سجلّت 5 حالات إغماء بين أفراد الحرس الملكي البريطاني في ساحة Horse Guards Parade أثناء استعراض الألوان العسكري احتفالًا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الرسمي، وذلك بسبب الحرارة المرتفعة.

وفي التفاصيل، سقط أحد أفراد الحرس الملكي البريطاني يوم السبت الفائت مغشيًا عليه في حُلته الرسمية كاملة، مرتديًا القبعة الفرو المصنوعة من جلد الدب، وخرج من التشكيل بالاستعراض.

وبحسب موقع الهاف بوست، وصلت الحرارة يومها إلى 25 درجة مئوية، وهي درجة حرارة قد تبدو معتدلة لكثيرين، لكنها في بريطانيا كافية لحدوث مثل هذه الحالات مع الأخذ بالاعتبار ارتداء الحراس ملابس ثقيلة.

وعند تحرك الفرقة تجاهه، سقط الحارس في الصف الثاني على ركبتيه، ثم هبط تجاه الأرض على وجهه ويداه إلى جواره.

وقال متحدث باسم الجيش إنه كان يومًا حارًا للغاية، وتم فحص جميع الحراس والجنود بعد الانتهاء من العرض، وأكد الطاقم الطبى على سلامتهم جميعًا.