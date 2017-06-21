تيلرسون: دول الحصار أعدت قائمة مطالب من قطر

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون “تأييد الوساطة الكويتية لحل الأزمة مع قطر”، مشيراً إلى أن “دول الحصار أعدت قائمة مطالب من قطر”.

وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد أكدت أن “نحن مندهشون لعدم تقديم دول الحصار لائحة بشكاواها ضد قطر حتى الآن”، مشيرةً إلى أنه “كلما طال انتظار شكاوى دول خليجية ضد قطر زادت الشكوك بالإجراءات”.

وفي بيان لها، لفتت الخارجية الأميركية إلى ان “وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون أجرى 20 مكالمة هاتفية بهدف حل الأزمة الخليجية منذ اندلاعها”، متسائلة “هل الإجراءات ضد قطر نابعة فعلا من قلق إزاء مزاعم بدعمها للإرهاب؟”.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر وموريتانيا وجمهورية موريشيوس والاردن اعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حماية لأمنها من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وكانت قد تدهورت علاقة قطر بجيرانها الشهر الماضي عندما بثت وسائل الإعلام القطرية كلمة لأمير قطر للشيخ تميم بن حمد عن الخطوط العامة للسياسة القطرية التي لا تتسق وكونها عضو في مجلس التعاون الخليجي وملتزمه بالخط العام لسياساته.