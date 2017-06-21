الحريري يُقدم المساعدة لعائلة شقير بعد حريق لندن

أبدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اهتمامه بمصير عائلة شقير الذين فقدوا جراء حريق المجمع السكني في مدينة لندن الأسبوع الماضي، وكلف رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير متابعة هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد أجرى اللواء خير على الفور اتصالات شملت أقارب وذوي المفقودين في البقاع والعاصمة البريطانية، ونقل إليهم اهتمام الرئيس الحريري شخصيا بهذا الحادث المؤسف ومبدياً استعداد الهيئة لتقديم المساعدة المطلوبة.