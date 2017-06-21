الصفدي هنأ ولي العهد السعودي: تعيينكم في مرحلة حساسة دليل ثقة

وجه النائب محمد الصفدي رسالة تهنئة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جاء فيها: “صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. نهنئكم بتوليكم مقاليد ولاية العهد في المملكة العربية السعودية، بإدارة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، أطال الله عمره.

إن تعيينكم في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، دليل ثقة بكم، وبقدرتكم على تحمل مسؤولية المشاركة بنجاح في قيادة المملكة العربية السعودية بإذن الله.

إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون بين بلدينا، لما فيه خير الشعبين السعودي واللبناني، وخير الأمة جمعاء”.