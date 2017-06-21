مجلس الأمن يصوّت على نشر قوة افريقية في الساحل

يصوّت مجلس الامن الدولي على مشروع قرار اعدته فرنسا يمهد الطريق امام خمس دول افريقية لنشر قوة عسكرية لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، على ما افاد دبلوماسيون.

وتوصلت فرنسا بعد محادثات استمرت عدة أيام الى اتفاق مع الولايات المتحدة على الصيغة النهائية للقرار الذي يرحب بنشر القوة المؤلفة من “مجموعة الخمس في الساحل” أي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، لكن بدون منحها تفويضا من الأمم المتحدة.

ووافقت الدول الإفريقية الخمس في آذار على تشكيل قوة من خمسة آلاف عنصر مكلفة مهمة خاصة تقضي بمكافحة الإرهاب في المنطقة وسيحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة المقبلة لـ”مجموعة الخمس في الساحل” في الثاني من تموز في باماكو.

واعتبر السفير الفرنسي إلى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر الثلثاء أن النص الجديد “أقوى على صعيد الدعم” لأنه سيحصل على دعم الولايات المتحدة في مجلس الأمن.

وقال إن هذا القرار سيوجه رسالة قوية مفادها أن مجلس الأمن متحد وحازم في مواجهة الإرهاب في الساحل، لافتا إلى أن مثل هذه المهمة ضرورية أكثر من أي وقت مضى في هذه المنطقة.

من جهته، عبّر متحدث باسم البعثة الأميركية عن ارتياحه للتوصل إلى اتفاق مع الفرنسيين، مشيرا إلى أن النتيجة هي قرار يرحب بنشر قوات من خمس دول لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والإتجار بالبشر.