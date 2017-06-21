لافروف: الهوس الأميركي بمناهضة روسيا تجاوز كل الحدود

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بما أسماه “الهوس الأميركي بمناهضة روسيا”، وذلك بعد قيام واشنطن بتعزيز العقوبات الأميركية على روسيا لدعمها الإنفصاليين في أوكرانيا .

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك عقده في موسكو مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان : “لا أستطيع قول شيء سوى إبداء الأسف إزاء الهوس بمناهضة روسيا من قبل نظرائنا الأميركيين الذي يتجاوز كل الحدود”، مضيفا: “مرة اخرى فان هذه العقوبات تفتقر الى اي أساس”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الثلثاء تعزيز العقوبات على روسيا ، قبيل عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني بيترو بوروشنكو في البيت الأبيض .

وتأتي العقوبات الجديدة عقب الخطوة التي اتخذها الكونغرس الأسبوع الماضي بفرض عقوبات جديدة على روسيا ، ومنع البيت الأبيض من تخفيف هذه العقوبات بشكل أحادي، بسبب تدخل موسكو المفترض في إنتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن العقوبات المشددة تستهدف أفرادا ومنظمات ترتبط بالنزاع المستمر في شرق أوكرانيا ، وستبقى مفروضة حتى تفي روسيا بإلتزاماتها بموجب اتفاقات السلام في 2014 و2015.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين ان هذه العقوبات “ستبقي الضغط على روسيا لدفعها للعمل للتوصل الى حل دبلوماسي”.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على 38 فردا ومؤسسة من بينهم مسؤولان في الحكومة الروسية و11 شخصا اخرين يعملون في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.