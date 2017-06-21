اعتقال 3 مغاربة بإسبانيا أحدهم على علاقة بـ”داعش”

اعتقلت الشرطة ثلاثة مغاربة، من بينهم عضو مفترض في تنظيم “داعش”، ويشكل تهديدا واضحا للأمن القومي.

وذكر بيان وزارة الداخلية الإسبانية، الأربعاء، أنه كان بحوزة المشتبه به كتيبات إرشادية حول الهجمات الانتحارية والإرهاب الإلكتروني، ويعتقد أنه على اتصال عبر الشبكة العنكبوتية مع أعضاء في “داعش” في سوريا والعراق.

وبينت الوزارة أن مواصفاته الخطيرة تشابه تلك التي للمنخرطين في الهجمات الأخيرة في بريطانيا وفرنسا، وأنه يشكل تهديدا لإسبانيا وقالت الوزارة إنه كان يقوم بعملية تلقين للآخرين اللذين تم اعتقالهما.

وكشف البيان أن الشرطة الإسبانية قامت باعتقال 172 شخصا يشتبه بأن لهم نشاطات متشددة منذ أن رفعت الدولة حالة التأهب الأمني إلى أقل من الحد الأقصى في حزيران 2015.