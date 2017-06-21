المحكمة الخاصة بلبنان: اجتماع بين هردليشكوفا وغوتيريش بحث في انجازات المحكمة وتحدياتها

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أنه أثناء زيارة تقوم بها رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية هردليشكوفا لنيويورك في هذا الأسبوع، اجتمع بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحث الاثنان في إنجازات المحكمة والتحديات التي تواجهها والجهود التي تبذلها لإنجاز ولايتها، وهي عقد محاكمة نزيهة وشفافة وسريعة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان،: “أود أن أؤكد من جديد ألا تساهل في مسألة الإفلات من العقاب، فالأمم المتحدة ملتزمة دعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان، وذلك بدعم وتعاون مستمرين من الحكومة اللبنانية”.

وأعربت الرئيسة هردليشكوفا للأمين العام عن “امتنانها للدعم القوي والثابت الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى المحكمة وأعمالها”، وقالت: “كانت هذه مناسبة ممتازة لإطلاع الأمين العام غوتيريش على المستجدات في الأنشطة القضائية في المحكمة، ولتأكيد أهدافنا المشتركة في الكفاءة والشفافية والمساءلة. وإننا نرحب بالدعم القيم الذي يقدم لمساعدتنا في إنجاز ولايتنا والسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا في لبنان”.