الخطيب هنأ الكنيسة الكاثوليكية بالبطريرك الجديد

محلياتالأربعاء 21 حزيران 2017 الخطيب هنأ الكنيسة الكاثوليكية بالبطريرك الجديدغرّد وزير البيئة طارق الخطيب عبر “تويتر” مهنئاً البطريرك الجديد للروم الملكيين الكاثوليك قائلاً: “نهنىء الكنيسة الكاثوليكية بإنتخاب بطريركها الجديد جوزف عبسي وكلنا أمل أن يدعم انتخابه الوجود المسيحي في سوريا والشرق “. نهنئ الكنيسة الكاثوليكية بإنتخاب بطريركها الجديد جوزف عبسي وكلنا أمل ان يدعم انتخابه الوجود المسيحي في سوريا والشرق.— Tarek El Khatib (@Tarek_El_Khatib) June 21, 2017 كلمات مفتاحية:طارق الخطيبالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية