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الخطيب هنأ الكنيسة الكاثوليكية بالبطريرك الجديد

غرّد وزير البيئة طارق الخطيب عبر “تويتر” مهنئاً البطريرك الجديد للروم الملكيين الكاثوليك قائلاً: “نهنىء الكنيسة الكاثوليكية بإنتخاب بطريركها الجديد جوزف عبسي وكلنا أمل أن يدعم انتخابه الوجود المسيحي في سوريا والشرق “.

 

 

 

 

 

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طارق الخطيب
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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