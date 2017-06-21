أسرار الصحف ليوم الأربعاء 21 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

تشهد كل من جونية وزحلة مهرجانات صيفيّة متنافسة طابعها سياسي – انتخابي تسبق الاستحقاق النيابي المقبل.

قال مسؤول حزبي إنه ترك ملف النفايات لغيره بعدما انعكس عليه سلباً في الأعوام السابقة وأثّر على شعبيّته.

عمد أحد الوزراء السابقين إلى نشر خبر عن اتصال هاتفي بمسؤول حزبي نفياً لشائعة عن القبض على الثاني.

سئل نائب في احدى الكتل عمّا إذا كان سيترشّح للانتخابات المقبلة فقال: “عندما يمكننا التحدّث إلى رئيس كتلتنا ربّما نحصل على الجواب”.

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يقال – المستقبل

إن رئيس جهاز أمني لبناني بارز التقى القيادي الفلسطيني محمد دحلان قبل أيام في الإمارات على مدى أربع ساعات واستمع منه الى الدور الذي يقوم به على الساحة الفلسطينية وبين مصر وحركة «حماس».

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أسرار الجمهورية

قال قطب نيابي إن الحملة التي يشنّها رئيس حزب على القانون الإنتخابي غير مبررة خصوصاً وإن الصيغة التي خرج بها هي الوحيدة التي تؤمّن عودته الى البرلمان في الإنتخابات المقبلة.

تبيّن أن الحملة على أحد المسؤولين في «حزب الله» مصدرها تغريدة أطلقها أحد الناشطين الموالين لتيار سياسي من مقر إقامته في دولة أوروبية.

دعا مرجع حزبي الى رصد تطوّرات المنطقة في المرحلة المقبلة ربطاً بالصواريخ الإيرانية التي دخلت الى الميدان العسكري في سوريا.

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أسرار اللواء

غمز : تهتم الهيئات الاقتصادية بدقة بما يروّج عن صيف واعد، لجهة المصطافين والسياح العرب والأجانب…

همس : ابلغ مرجع كبير من يعنيه الامر انه غير معني بترشح او عدم ترشح موظف سابق غير مدني في اية دائرة!

لغز : طرحت فكرة، لكنها قوبلت من الاوساط النافذة برفض، وهي اخضاع الانتخابات البلدية للقانون النسبي..

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