ترامب يهنئ محمد بن سلمان بولاية العهد

تلقّى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأربعاء، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وهنأ الرئيس الأميركي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز باختياره وليا للعهد، وتطلع بأن يسهم اختيار الأمير محمد بن سلمان في ترسيخ الشراكة السعودية – الأميركية.

وجرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر صباح الأربعاء أمراً ملكياً قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه ولياً للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد في السعودية، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.