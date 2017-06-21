أول سفينة تركية محملة بمواد غذائية في طريقها لقطر

أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن أول سفينة تركية تحمل مواد غذائية ومستلزمات معيشية، تنطلق اليوم باتجاه دولة قطر، موصحاً أن “تأمين احتياجات دولة قطر عن طريق الطائرات لا يمكن أن يستمر لتكلفته الباهظة”. وأضاف: “إن تركيا أرسلت إلى قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية، 105 طائرات محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الأخرى”.

وأشار الوزير التركي، إلى أن “بلاده ستستمر في تأمين احتياجات الشعب القطري”، معرباً عن اعتقاده بأنّ الأزمة الخليجية ستحل خلال فترة قصيرة. وأضاف: “إرسال المواد الغذائية الطبيعية بالطائرات إلى قطر ليس منطقيا، ومكلف بعض الشيء ولا يمكن أن يستمر، لذلك فإن أول سفينة شحن تنطلق اليوم من تركيا نحو قطر، وعقب إرسال المواد الغذائية بدأنا بإرسال مستلزمات البناء والمعمار”.