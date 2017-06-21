الخارجية الأميركية: نُحمّل كوريا الشمالية مسؤولية وفاة الطالب أوتو وارمبير

طالبت وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية سطات كوريا الشمالية ، بإطلاق سراح رعاياها الثلاث المحتجزين في بيونغ يانغ في أسرع وقت.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت ، أن واشنطن تُحمِّل كوريا الشمالية مسؤولية وفاة الطالب أوتو وارمبير ، والذي توفي بعد ستة أيام من الإفراج عنه.

وأضافت: إننا نريد أن نرى الأميركيين الثلاثة المسجونين ظلما يعودون إلى الوطن في أقرب وقت ممكن.