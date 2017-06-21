ارتفاع محدود في الحرارة الخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس الخميس غائما جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال مع تكون طبقات من الضباب. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة:طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط بسبب منخفض جوي متمركز شمال تركيا و البحر الأسود.

-الطقس في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال حيث يتكون الضباب ليلا، كما تنشط الرياح وتتساقط بعض الأمطار في أنحاء متفرقة من البلاد خاصة على المرتفعات الشمالية.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال مع تكون طبقات من الضباب.

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل خاصة خلال الليل مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا فوق سطح البحر.

الحرارة على الساحل من 20 الى 28 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الارز من 9 الى 19 درجة، في الداخل من 15 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.

-الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%

-حال البحر معتدل حرارة سطح الماء 28 درجة.

-الضغط الجوي 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:27:05 ساعة غروب الشمس:52:19