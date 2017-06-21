محليات

وهاب طالب بالعفو عن المساجين المظلومين في عيد الفطر

أشار الوزير السابق وئام وهاب عبر “تويتر” إلى انه “كم كنا نتمنى أن يعيد المساجين المظلومين عيد الفطر في منازلهم لأن الأمهات والأولاد ينتظرون خاصة الذين لم يقتلوا أحداً. فلنطالب جميعاً بالعفو”.

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وئام وهاب
المصدر:
وكالات

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