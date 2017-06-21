وهاب طالب بالعفو عن المساجين المظلومين في عيد الفطر

أشار الوزير السابق وئام وهاب عبر “تويتر” إلى انه “كم كنا نتمنى أن يعيد المساجين المظلومين عيد الفطر في منازلهم لأن الأمهات والأولاد ينتظرون خاصة الذين لم يقتلوا أحداً. فلنطالب جميعاً بالعفو”.

كم كنا نتمنى أن يعيد المساجين المظلومين عيد الفطر في منازلهم لأن الأمهات والأولاد ينتظرون خاصة الذين لم يقتلوا أحداً فلنطالب جميعاً بالعفو — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 21, 2017