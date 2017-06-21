وهاب طالب بالعفو عن المساجين المظلومين في عيد الفطر

محلياتالأربعاء 21 حزيران 2017 وهاب طالب بالعفو عن المساجين المظلومين في عيد الفطرأشار الوزير السابق وئام وهاب عبر “تويتر” إلى انه “كم كنا نتمنى أن يعيد المساجين المظلومين عيد الفطر في منازلهم لأن الأمهات والأولاد ينتظرون خاصة الذين لم يقتلوا أحداً. فلنطالب جميعاً بالعفو”.كم كنا نتمنى أن يعيد المساجين المظلومين عيد الفطر في منازلهم لأن الأمهات والأولاد ينتظرون خاصة الذين لم يقتلوا أحداً فلنطالب جميعاً بالعفو— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 21, 2017 فلنطالب بالعفو لأبناء طرابلس والشمال وأبناء البقاع والموجودين في فلسطين الذين لم يقتلوا جنوداً أو مدنيين— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 21, 2017كلمات مفتاحية:وئام وهابالمصدر: وكالات