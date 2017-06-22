انتخابات تشريعية صيف 2018 في أفغانستان

اعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في أفغانستان، اليوم الخميس، عن إجراء انتخابات تشريعية صيف 2018، بتأخير ناهز الثلاث سنوات، شرط الحصول على دعم الحكومة وقوى الأمن.

وهذه الانتخابات التي ستتيح انتخاب 249 نائبا انتهت ولايتهم أواخر 2015، كان يفترض ان تجرى في تشرين الاول 2016، ثم ألغيت بسبب خلاف بين الحكومة وطالبان وخلافات في إطار الحكومة نفسها.

وقال رئيس اللجنة نجيب الله احمد زادي في مؤتمر صحافي: “بعد مشاورات طويلة وتبادل لوجهات النظر مع الهيئات المعنية، قررنا اختيار تاريخ 7 تموز 2018 لاجراء الانتخابات التشريعية”.

وأضاف: “من الطبيعي الاعلان عن موعد هذه الانتخابات، لكننا نحتاج الى دعم الحكومة من أجل الميزانية، وإلى قوى أفغانية لضمان أمن الانتخابات في كل أنحاء البلاد”.