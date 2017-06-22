عناوين “المسيرة” ــ القاع حكاية صمود وأبطال ــ أنا نجا الخوري

المسيرةالخميس 22 حزيران 2017 عناوين “المسيرة” ــ القاع حكاية صمود وأبطال ــ أنا نجا الخوريعناوين “المسيرة” – العدد 1616ـ27 حزيران 2016- 2017القاع حكاية صمود وأبطالـ نحن هنا: العبرة الأساسية لمعركة قانون الانتخابـ الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهدتسويات لبنانية في شرق أوسط جديدـ النائب نعمه طعمه: جعجع وجنبلاط حريصان على المصالحةالعلاقة مع الحريري قد تعود الى طبيعتها في أي وقتـ الفاتيكان والرهبنة المريمية والكنيسة: سر التغييربعد يوحنا بولس الثاني وبندكتوس لبنان ينتظر فرنسيسـ المستشفيات الحكومية في لبنان بين الواقع والمرتجى:علل كثيرة وعلاجات مؤجلة… مستشفى البوار نموذجاـ بعد إقرار قانون الانتخاب:جعجع: صُنع في لبنان وإنجازه بطولةاصطفاف 8 و14 آذار مستمر والمعركة كبيرة مع الفسادلا جمهورية قوية إلا إذا كان معها القرار الاستراتيجي الكاملـ أنا نجا يوسف الخوري بموت وما برمي سلاحي… ـ رينيه ديك… “المدام” المنسية: شو بدو يصير فيّي؟إذا ما اشتغلت بموت من الجوعـ العائلات العراقية المسيحية في القليعة اللبنانية:هكذا تهجرنا. هكذا نعيش. هكذا ننتظر الهجرة الثانيةلم يكن عندنا “قوات” لتدافع عناـ Transformers 5 و Pirates of the Caribbean 5الصيف يغلي بالمتحولين على شواطئ الكاريبيـ “أزمات التعددية” في الكسليك:حبيقة: الويل لهذا الشرق إذا تحولت ثوابت لبنان الى هواجسافرام: المطلوب معالجة بنيوية قبل فوات الأوانـ منتخب لبنان لكرة القدم يتطلع الى «آسيا 2019»عبد النور: فرصتنا كبيرة بالتأهل وهذا ما ينقصنا…ـ آخر مشهد: الأمن الممسوك: إفلتوه!للإشتراك في “المسيرة” Online: http://www.almassira.com/subscription/signup/indexfrom Australia: 0415311113 or:[email protected]كلمات مفتاحية:عناوين المسيرةالمصدر: المسيرة