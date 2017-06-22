عناوين “المسيرة” ــ القاع حكاية صمود وأبطال ــ أنا نجا الخوري

عناوين “المسيرة” – العدد 1616

ـ27 حزيران 2016- 2017

القاع حكاية صمود وأبطال

ـ نحن هنا: العبرة الأساسية لمعركة قانون الانتخاب

ـ الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد

تسويات لبنانية في شرق أوسط جديد

ـ النائب نعمه طعمه: جعجع وجنبلاط حريصان على المصالحة

العلاقة مع الحريري قد تعود الى طبيعتها في أي وقت

ـ الفاتيكان والرهبنة المريمية والكنيسة: سر التغيير

بعد يوحنا بولس الثاني وبندكتوس لبنان ينتظر فرنسيس

ـ المستشفيات الحكومية في لبنان بين الواقع والمرتجى:

علل كثيرة وعلاجات مؤجلة… مستشفى البوار نموذجا

ـ بعد إقرار قانون الانتخاب:

جعجع: صُنع في لبنان وإنجازه بطولة

اصطفاف 8 و14 آذار مستمر والمعركة كبيرة مع الفساد

لا جمهورية قوية إلا إذا كان معها القرار الاستراتيجي الكامل

ـ أنا نجا يوسف الخوري بموت وما برمي سلاحي…

ـ رينيه ديك… “المدام” المنسية: شو بدو يصير فيّي؟

إذا ما اشتغلت بموت من الجوع

ـ العائلات العراقية المسيحية في القليعة اللبنانية:

هكذا تهجرنا. هكذا نعيش. هكذا ننتظر الهجرة الثانية

لم يكن عندنا “قوات” لتدافع عنا

ـ Transformers 5 و Pirates of the Caribbean 5

الصيف يغلي بالمتحولين على شواطئ الكاريبي

ـ “أزمات التعددية” في الكسليك:

حبيقة: الويل لهذا الشرق إذا تحولت ثوابت لبنان الى هواجس

افرام: المطلوب معالجة بنيوية قبل فوات الأوان

ـ منتخب لبنان لكرة القدم يتطلع الى «آسيا 2019»

عبد النور: فرصتنا كبيرة بالتأهل وهذا ما ينقصنا…

ـ آخر مشهد: الأمن الممسوك: إفلتوه!

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