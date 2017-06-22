بلدية عمشيت تحيي عيد الموسيقى



احيت بلدية عمشيت عيد الموسيقى خلال احتفال اقيم في ساحة الجيش وسط البلدة شاركت فيه الفنانة الين لحود والفنان جهاد وهبة وفرقة جو الاستعراضية في حضور رئيس البلدية الدكتور انطوان عيسى واعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة وفاعلياتها وحشد من المواطنين.

وشدد عيسى في كلمته على اهمية زرع البسمة والفرح على وجوه اللبنانيين مشيرا الى ان نشاطات كثيرة ستقوم بها البلدية في هذا الصيف واهمها مهرجانات عمشيت الفنية التي سيتم الاعلان عنها قريبا في حضور وزير السياحة اڤاديس كيدانيان.

وقد استمر الاحتفال حتى ساعات الفجر الاولى.