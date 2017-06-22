مصادر: رغبة مشتركة وراء مشاركة فرنجية في “لقاء بعبدا”

يعتبر حضور رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية “اللقاء التشاوري” في بعبدا مهما، خصوصاً وأنّه اللقاء الرسمي الأوّل الذي يَجمعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد انهيار العلاقة بينهما على حلبة الاستحقاق الرئاسي.

وقالت مصادر صديقة للطرفين لـ”الجمهورية”: “إنّ مجرّد توجيه رئيس الجمهورية الدعوة الى فرنجية، ومجرّد موافقة الأخير على تلبيتها، يعطي إشارةً الى رغبة مشتركة في الالتقاء.

طبعاً هناك جهود بَذلها أصدقاء مشتركون وتحديداً “حزب الله”، ونجَحت في كسرِ الجليد بين الطرفين، لكن هذا لا يعني أنّ الشغل توقّف هنا، بل إنّ إعادة جسر العلاقات بينهما وتركيزها على اسُس جديد ما زال يتطلب الكثير من الجهد والعمل، وأهمّ من كلّ شيء هو تجاوب وانفتاح الطرفين”.