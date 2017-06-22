أستراليا تستأنف عملياتها العسكرية في أجواء سوريا

أعلنت أستراليا إستئناف عملياتها العسكرية في الأجواء السورية والتي علقت اثر تهديدات أصدرتها روسيا عقب إسقاط القوات الأميركية مقاتلة سورية الأحد.

واعلنت وزارة الدفاع الاسترالية في بيان :”ان تعليق العمليات الجوية في سوريا كان اجراء احترازيا للسماح للتحالف بتقييم الخطر العملاني”، مضيفة ان “التعليق تم رفعه مذاك”.

وكانت واشنطن سارعت على لسان رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية الجنرال جو دانفورد الى التأكيد على انها تسعى الى إعادة الخط الساخن بين الجيشين الاميركي والروسي والذي يعتبر حيويا في حماية قوات الجانبين العاملة في سوريا.

وكانت روسيا قامت بخطوة مماثلة بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربة بصاروخ كروز في السابع من نيسان على قاعدة جوية تابعة للنظام السوري ردا على هجوم كيميائي اتهمت واشنطن دمشق بشنه ضد مدنيين سوريين.