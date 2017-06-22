ليبرمان: “حزب الله” يستغل الوضع في سوريا لتهريب سلاح إلى لبنان ولفتح جبهة ضد إسرائيل

سأل وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان “لماذا ليس هناك تسوية إقليمية وعلاقات دبلوماسية كاملة مع دول عربية؟”، معتبرا أن “غياب الحسم والنصر في الحرب أخّر تطور العلاقات مع الدول العربية لعقدٍ على الأقل”.

ولفت الى “أننا عندما خرجنا من لبنان هددّنا بأن أي طلقة ستخرج من هناك ستدمر لبنان ولكن لم يحصل شيء”، معتبرا أن “حزب الله يستغل الوضع في سوريا لفتح جبهة في جنوب سوريا ضد إسرائيل”.

وشدد على أن “لا نيّة لنا للمبادرة إلى عملية عسكرية لا في الصيف لافي الخريف لا في الشمال ولا في الجنوب هدفنا هو منع الحرب”.