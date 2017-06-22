محلياتالخميس 22 حزيران 2017 انتهاء اللقاء التشاوري في بعبدا.. خطط وزارية وتشريعية وتحفظات على بعضٍ من بنودها انتهى اللقاء التشاوري الذي جمع رؤساء الأحزاب مع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، بعد إجتماعٍ نحو 3 ساعات برئاسة عون، وأكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع تحفّظه على البند رقم واحد ولا شيء إستثنائي.من جهته، أشار رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الى ان لا شيء شخصي مع فخامة الرئيس، “أتتنا دعوة ولبيناها وعندما يدعونا طبعا سنأتي”، لافتاً الى الاتفاق على تسهيل شؤون الدولة، “وأنا من أول يوم قلت فخامة رئيس الجمهورية يأمر وعندما يريد يأمر ونحن نلبي”.أما وزير المهجرين طلال إرسلان فلفت الى ان المشروع الذي قدمه الرئيس عون يغطي الكثير من الأمور العالقة في البلد والمرتبط بالمواضيع السياسيّة والإقتصاديّة، مشيراً الى انه تحفّظ على بعض التعديلات اللفظيّة. وبعد ذلك تلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير مقررات الإجتماع وجاء فيه:– في الشق الميثاقي إن لبنان الرسالة يتطلب منا الإتفاق على وثيقة الميثاق الوطني والحفاظ على نظامنا التعددي لانتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة بما في ذلك المناصفة بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة وصولا إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.– الحفاظ على مقومات الوطن البنوية خصوصا في ديموغرافيته وجغرافيته والتسليم بعدم التلاعب الهوية الديموقراطية للبنان.– ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية في أقرب وقت ممكن لتأمين حق المواطن.– في الشق الإقتصادي إن لبنان المعافى إقتصاديا يحتاج إلى تنفيذ خطة إقتصادية شاملة تنبثق منها موازنة الدولة.– للتمسك بالنسيج المجتمعي كاملا ورفض التوطين المقنع ومواجهة اي محاولة لتثبيت اي جماعة غير لبنانية على ارض لبنان.– تأمين الإعتمادات اللازمة لانهاء ملف المهجرين.ل- اعتماد الشفافية وتفعيل الإدارة بإعادة هيكلتها وإجراء التعيينات وفق الجدارة والإختصاص ومساعدة القضاء في استقلاله، تفعيل جهاز أمن الدولة في مكافحة الفساد، تنفيذ القوانين المقرة وتحديثها لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء والإستثمار والتجارة خصوصا تلك المتعلقة بشؤون المواطنين.– هذه النقاط نجاحها نجاح للوطن وليس لاي مسؤول أو فريق منه من هنا يجب تنفيذها.لقاء بعبدا ينطلق… وجعجع يفاجئ الحاضرينكلمات مفتاحية:اللقاء التشاوريالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية