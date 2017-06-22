انتهاء اللقاء التشاوري في بعبدا.. خطط وزارية وتشريعية وتحفظات على بعضٍ من بنودها

انتهى اللقاء التشاوري الذي جمع رؤساء الأحزاب مع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، بعد إجتماعٍ نحو 3 ساعات برئاسة عون، وأكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع تحفّظه على البند رقم واحد ولا شيء إستثنائي.

من جهته، أشار رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الى ان لا شيء شخصي مع فخامة الرئيس، “أتتنا دعوة ولبيناها وعندما يدعونا طبعا سنأتي”، لافتاً الى الاتفاق على تسهيل شؤون الدولة، “وأنا من أول يوم قلت فخامة رئيس الجمهورية يأمر وعندما يريد يأمر ونحن نلبي”.

أما وزير المهجرين طلال إرسلان فلفت الى ان المشروع الذي قدمه الرئيس عون يغطي الكثير من الأمور العالقة في البلد والمرتبط بالمواضيع السياسيّة والإقتصاديّة، مشيراً الى انه تحفّظ على بعض التعديلات اللفظيّة.

وبعد ذلك تلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير مقررات الإجتماع وجاء فيه: