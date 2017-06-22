موسكو واثقة: البغدادي قُتل

عبّرت الخارجية الروسية، الخميس، عن ثقة عالية أن أبو بكر البغدادي قد قتل، في أحدث تصريح روسي عن مصير زعيم تنظيم داعش المتشدد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن هناك درجة عالية من الثقة في أن البغدادي لقي مصرعه في غارة استهدفت قيادات التنظيم قبل نحو شهر.

واللافت أن هذا التصريح يأتي بعد يوم فقط من إعلان نائب وزير الخارجية، جينادي جاتيلوف، أن “ليس بوسع موسكو تأكيد مقتل زعيم تنظيم داعش”.

ومنذ نحو أسبوع، كانت وزارة الدفاع الروسية قالت إنها ترجح مقتل زعيم داعش في غارة جوية لها، استهدفت في أواخر مايو الماضي تجمعا لقيادات التنظيم المتشدد جنوبي الرقة.

وردّ التحالف الدولي ضد داعش بقيادة واشنطن بالإعلان عن عدم إمكان تأكيد التقارير الروسية بشأن مقتل البغدادي.