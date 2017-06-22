بلجيكا افرجت عن 4 اشخاص بعد استجوابهم في التفجير الفاشل في محطة القطارات

افرج المحققون البلجيكيون اليوم الخميس عن 4 أشخاص بعد التحقيق معهم بسبب اتصالاتهم بالرجل الذي حاول تفجير قنبلة في محطة “سنترال” للقطارات في بروكسل، قبل أن يطلق عليه جندي النار ويقتله. وكانت اعتقلتهم الشرطة امس بعد الاشتباه بأنهم كانوا “على اتصال منتظم” بالمغربي الذي حاول تنفيذ الهجوم الثلثاء.

وقال مكتب المدعي الفدرالي في بيان انه “تم الافراج عن الاشخاص الذي تم اقتيادهم للتحقيق معهم، دون توجيه التهم لهم”.

وقال المحققون أنهم “عثروا على دليل الاربعاء بأن منفذ التفجير متعاطف مع تنظيم الدولة الاسلامية”.

وذكرت النيابة اثر مداهمة منزل الجاني في حي مولنبيك في بروكسل، ولم تكشف سوى عن الحرفين الاولين من اسمه ع.ز.، ان “هناك مؤشرات تدل على ان المتهم كان يتعاطف مع تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي. وحرصا على سلامة التحقيق لن تقدم اي معلومات اضافية في الوقت الحاضر” .