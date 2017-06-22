الشرطة الكندية تفتش منزل منفذ هجوم ميشيغان وتعتقل ثلاث نساء

داهمت الشرطة الكندية عصر الأربعاء مبنى في مونتريال يقطن فيه عمر فتوحي المتهم بطعن شرطي في مطار فلينت في ولاية ميشيغان الاميركية وفتشت المنزل واعتقلت ثلاث نساء، كما أفادت وسائل اعلام.

وبحسب الشرطة الأميركية فإن فتوحي (50 عاما) عبر الحدود بين كيبيك والولايات المتحدة في 16 حزيران أي قبل اقل من أسبوع من تنفيذه الهجوم الذي وصفه مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” بالعمل الارهابي.

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة المحلية عناصر من الشرطة الكندية وهي تفرض طوقا حول المبنى المؤلف من أربع طبقات والواقع في حي روزمونت شمال شرق وسط مونتريال.

وخلال مداهمتهم المبنى اعتقل عناصر الدرك الملكي الكندي بمؤازرة من جهاز الامن العام في اقليم كيبك ثلاث نساء واقتادوهن معهم.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي أعلن عصر الاربعاء ان الهجوم الذي وقع خلال النهار في مطار فلينت بولاية ميشيغان (شمال) وتعرض خلاله شرطي للطعن بسكين كان “عملا ارهابيا”.

وقال المسؤول في الشرطة الفدرالية ديفيد جيليوس خلال مؤتمر صحافي “نحن نحقق في هذا الحادث الذي وقع اليوم في الساعة 45،09 (45،13 ت غ)، بوصفه عملا ارهابيا”.

واعتقلت السلطات المهاجم واستجوبته قبل ان توجه اليه الاتهام رسميا.

ولم يصب أي مسافر في الهجوم، بحسب المطار الذي تم إخلاؤه وإغلاقه حتى إشعار آخر.