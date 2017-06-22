“القوات” عرفت اللحظة الحاسمة والدقيقة.. كرم: المعركة الإنتخابية فتحت ولا عودة إلى الوراء

أكّد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أنّ قانون الإنتخاب أتى نتيجة مشاورات طويلة بين الأفرقاء كافة وهناك بكل زاوية وكل فقرة من فقرته هناك لمحة من كل فريق سياسي”، لافتاً إلى أنّ “القوات” عرفت اللحظة الحاسمة والدقيقة والضرورية لتطرح النتيجة من هذه المفاوضات الطويلة وعلمت كيفية طرح الشكل عندما تأكدت أنه لم يعد بوسع احد التراجع.

وعن لقاء بعبدا، قال كرم: “أفضل أسلوب لإدارة الدولة هو عن طريق المؤسسات ولكن لبنان لم يحقق بعد الإستقرار السياسي الناتج عن مفهوم التوافقية والوفاق، وطاولة بعبدا لم ولن تحل مكان الحلول الدستورية وليس هناك من طاولة تحل مكان المؤسسات، مضيفاً أنّه “من الضروري أن يكون هناك لقاءات من خارج المؤسسات لدعم عمل المؤسسات”.

واعتقد كرم أّن عدم حضور جعجع إلى بعبدا اليوم يعود لأسباب أمنية قائلاً: “لم أر الدكتور جعجع في هذين اليومين وهناك تباين في عديد من الملفات نحن لا نخفيها، ولكن الأكيد أن هذه التباينات لا تتحول إلى خلافات وإنما نحن نصل إلى طروحات وحلول للملفات”.

وتابع: “لا يمكنم القول إن هذه الحكومة ليست منتجة، وما أنتجته إلى اليوم هو أكثر بكثير مما حققته حكومات سابقة، و”حزب الله” فريق من أفرقاء الوطن وهو قوي والواقعية تقول إن فريق “حزب الله” كان يطرح النسبية الكاملة وانتقل إلى الـ10 دوائر ومن ثم الـ15 دائرة”.

وعن انتهاء المقاطعة بين عون وفرنجية، رحب كرم بأي “لقاء مصالحة يصب بإطار إيجابي” وهنئ الفريقين، مؤكداً أنّ “ليس كل ما التقى فريق مع آخر أي أن هناك فريق ثالث خارجه”.

ولفت كرم إلى أنّ قانون الإنتخاب طرح “القوات” وقال ” ولقد حاولنا إقناع “حزب الله” به بطرق مختلفة عبر المفاوضات والإقناع والهدف هو إبعاد لبنان عن أحداث المنطقة”، معتبراً أنّ أي عملية تعديل القانون غير واردة وأي فكرة للتعديل تدخل بوارد ضرب القانون وأعتقد أن الجميع يدرك ذلك خصوصا الوزير باسيل ونحن اليوم تخطينا قانون الإنتخاب ولا يمكن العودة إلى الوراء ودخلنا المعركة الإنتخابية”.

وعن موقف وزير الداخليّة من الإنتخابات ومن البطاقة الممغنطة قال كرم: القناعات ليست ضرورية أن تكون لدى وزير واحد ويجب على المشنوق أن يبرز بطريقة علمية المدّة الضروريّة لإصدار البطاقة الممغنطة، وإذا كانت تحتاج إلى تمديد تقني نرى آنذاك ماذا نفعل، لكن الأكيد أن المعركة الإنتخابية فتحت، ولا عودة إلى الوراء.

وفي ما يختص بالتحلفات أعلن أنّ “القوات” على علاقة جيدة جدا مع الزعيم جنبلاط مردفاً أنّ الطرفات سيكونان متحالفين، كذلك الأمر بالنسبة لعلاقة “القوات” مع كل من تيار المستقبل بعكس ما ينقلها الإعلام ومع التيار، وحلفاؤنا الطبيعيين هم التيار والمستقبل والإشتراكي.

وفي سجال ملف الكهرباء ووضع الحكومة قال كرم: لا نقارب كل ملف ليعني أننا تحالفنا مع فريق سياسي نحن رأينا ان هذا الملف طُرح في الحكومة وفيه ثغرات، فطرحنا على التيار معالجة الموضوع بطريقة أخرى فأرادوا تأجيل البحث بالملف، فبادرنا إلى طرح الملف بطريقة قانونية جيدة وعدم الذهاب بالملف بطريقة غير شفافة، وإنما الوصول إلى كهرباء 24/24 وبشفافية، وهناك فرقاء وقفت معنا، ولن نصل إلى مكان في الدولة من دون شفافية كاملة”.

وتطرق كرم إلى ما قاله عون قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، عن أنّ أي سلاح غير شرعي مهما نظمته يبقى متفلتاً، معتبراً كرم أنّه “لم نصل لى مثالية بتطبيق القوانين وعلى الأجهزة اللبنانية أن تتشدد وبالتالي هم يحتاجون إلى غطاء أمني كامل، ويجب عدم المزح وعلى القاضي أن يكون قاضياً وأن يتحمل مسؤوليته بهذه الأمور وهنا تأتي إستقلالية القضاء عن السياسيين”.

واستعان كرم بما حصل في الكورة من إطلاق نار وكان هناك توقيفات والأجهزة الأمنية قامت بعملها اللازم، وأنا لا أحمي أحدا بهكذا قضايا”.

وعن عقوبة الإعدام، أعلن كرم: “كتكتل نحن ضد عقوبة الإعدام لانه له علاقة بحياة الإنسان وربنا هو من يهبها للإنسان أما التشدد بالقوانين فنحن معه”.

وأضاف: الأنظمة التي طبقت عقوبة الإعدام لم تخفف من الجريمة، وعلينا أولا العمل على الثقافة من الصغر إلى الكبر وحتى في السجن فنحن في سجننا نربي مجرمين، ونحن بحاجة إلى عدالة إجتماعية”.

وختم بضرورة “التشدد بالقوانين وعلى أي مواطن ألا يعتبر نفسه فوق القوانين والأنظمة في العالم المتقدم تخف لديها الجريمة لان هيبة الدولة فارضة نفسها ويتحاكم الجميع فيها”.