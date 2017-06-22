من هو السفير الفرنسي الجديد في لبنان؟

كشفت مصادر فرنسية مطلعة لـ”الحياة” أن السفير الفرنسي المقبل للبنان سيكون السفير برونو فوشي (57 سنة). وهو مستشرق وخريج مدرسة الإدارة الوطنية ENA، عمل مستشاراً في سفارات فرنسا في كل من طهران والرياض، كما عمل في إدارات الخارجية الفرنسية ومنها إدارة الأمم المتحدة وافريقيا الوسطى، ثم عين سفيراً في التشاد ثم في طهران الى حين تسلم رئاسة المعهد الفرنسي في باريس خلفاً للسفير الراحل ديني بييتون.

ويعتبر فوشي من الديبلوماسيين المستشرقين الذين لديهم خبرة كبيرة في المنطقة. وتوقع أن يتم تعيينه في جلسة مجلس الوزراء الفرنسي المقبلة.