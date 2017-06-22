اعتراض على حصر تمثيل السنة في “اللقاء التشاوري” بـ”المستقبل”

تحدثت مصادر نيابية لـ”الأنباء” عن اعتراض بعض الأوساط السياسية الإسلامية على حصر التمثيل السني في اللقاء التشاوري في بعبدا اليوم بـ”تيار المستقبل”.

وقيل للمعترضين ان رئيس الحكومة سعد الحريري هو الممثل الرسمي للسنة في السلطة، فكان الجواب أن الرئيس ميشال عون يمثل الموارنة على رأس السلطة، ومع ذلك دعا القوات اللبنانية للمشاركة باللقاء الى جانب التيار الوطني الحر، وإلى جانب حركة أمل، دعي حزب الله لتمثيل الشيعة، وكذلك الدروز حيث دعي الحزب التقدمي الاشتراكي، والحزب الديموقراطي اللبناني الذي يرأسه الوزير طلال ارسلان، بحيث تمثلت جميع الطوائف ثنائيا، عدا السنة، فقد حصر تمثلهم بتيار المستقبل، علما أن هناك رؤساء كتل نيابية كالرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة، إذ من شأن وجود أحدهما أن يدعم موقف رئيس الحكومة خلال اجتماعات اللقاء.