هل يطوي باسيل صفحة التعديل؟

توقعت مصادر نيابية بارزة أن يطوي رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل صفحة التعديلات التي يطالب بها على قانون الانتخاب النسبي الذي أقرّ أخيراً، بعد موجة الرفض العارمة التي قوبلت بها مطالبه من قيادات مسيحية وإسلامية على السواء.

وأرجعت المصادر الأسباب إلى فتح هذا الباب بسبب المواقف غير المرحبة بهذه الخطوة التي قد تعيد الأمور إلى المربع الأول، سيما وأن لكل فريق لبناني مطالب معينة، لن يتنازل عنها في حال أصرّ الآخرون على مطالبهم بتعديل القانون الانتخابي الجديد.

وعلمت “السياسة” أن “حزب الله” أول المعترضين على مطالب باسيل إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري و”تيار المستقبل”، وهذا ما سيشكل عقبة كبيرة أمام محاولات وزير الخارجية والمغتربين التي لا تلقى تشجيعاً حتى في الأوساط المسيحية وتحديداً من جانب “القوات اللبنانية” التي لا تبدو متحمسةً لما ينادي به حليفها العوني، سيما وأنها تعتبر أن إقرار القانون النسبي بعد عقود من اعتماد القانون الأكثري، يشكل نقلةً نوعية على هذا الصعيد ومن شأنه أن يحقق تمثيلاً أكبر للمسيحيين، خلافاً للقوانين التي كانت معتمدة سابقاً.