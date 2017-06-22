حاصباني: نتابع مع وزارة المال تأمين سيولة المستشفيات

أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أن مستشفى البوار ومستشفى رفيق الحريري الدولي ومستشفى صيدا، كلها مؤسسات عامة ونحن كدولة ووزارة صحة نحاول تأمين السيولة ضمن الحدود المتاحة لنا والأمور تتحسن بعد المجهود الذي وضعناه في الأشهر القليلة الماضية.

وأشار حاصباني عبر الـ TL إلى أنه يتم العمل بموضوع مستشفى صيدا وسيولتها، مضيفاً: “نحن نحرك السيولة لمساعدتهم لأن وضعهم صعب وهم على تخوم المخيمات الفلسطينية وبالتالي هناك ضغط على المستشفى ونحن نتابع مع وزارة المال لتأمين السيولة.”

إلى ذلك، ارجأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الاجتماع الذي كان مقررا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم مع اتحاد المستشفيات العربية.