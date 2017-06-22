زعيتر استقبل السفير الإيطالي في لبنان

استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر السفير الايطالي ماسيمو ماروتي، في حضور الوزيرة السابقة وفاء الضيقة، وتطرق البحث الى التحضيرات للزيارة التي سيقوم بها زعيتر الى العاصمة الايطالية روما ولقاءاته مع عدد من المسؤولين فيها ولا سيما نظيره الايطالي، وفي وزارة الخارجية ومع المسؤولين في الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي.

كما تم خلال اللقاء البحث في المشاريع الممولة من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي التي سيتم البدء بتنفيذها خلال شهر آب المقبل، بالإضافة الى مناقشة عدد من المشاريع التي يتم اعدادها والتحضير لها طبقا للأولويات المتفق عليها مع وزارة الزراعة.