“الوفاء للمقاومة”: تراجع المشروع الارهابي سينعكس إيجاباً على لبنان

رحبت كتلة “الوفاء للمقاومة”، في بيان تلاه النائب حسن فضل الله عقب الاجتماع الدوري للكتلة، بـ”اقرار المجلس النيابي قانون الانتخاب الجديد”، معتبرة في ذلك “خطوة انقاذية حمت لبنان من الفراغ ونقلت لبنان الى مرحلة جديدة تتنافس فيها كل القوى والتيارات لتحقيق تطلعات اللبنانيين”، مشيرة إلى أن “القانون هو نقلة نوعية متقدمة في مسار تصحيح التمثيل”.

وثمنت الكتلة “بارتياح كبير اصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم فتح العقد الاستثنائي من 31 حزيران الى العقد العادي”، داعية “النواب لتفعيل المراقبة للحكومة وادائها واقرار العديد من مشاريع القوانين الملحة واهمها سلسلة الرتب والرواتب”.

وأكدت الكتلة على “وجوب الحكومة ايلاء القطاعات الحيوية الاهمية البالغة والتنبه الى الشفافية المطلوبة للتعهدات”، مشيرة إلى أن “المناخ السياسي الداخلي الراهن ينبغي تعزيز ضبط الامن وتعزيز الاستقرار عبر تكثيف الملاحقات للصوص وتجار المخدرات ومروجي الدعارة واحكام القبضة على الارهابيين في جرود عرسال وباقي المناطق”.

ورأت أن “التطورات السريعة في سوريا والعراق تؤشر الى تراجع المشروع الارهابي ما سينعكس ايجابا على لبنان ان عرفت الحكومة التعاطي بايجابية معه لا سيما في ما يتصل بمحاصرة الارهابيين او معالجة ملف النازحين السوريين”.