طيران التحالف الدولي علّق تحليقاته في سماء سوريا

أعلن قائد القوات الجوية البلجيكية فريديريك فانسينا أن طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية علّق تحليقاته في سماء سوريا غربي الفرات، مشيرا الى أن طائرات التحالف لم تحلق فوق أراضي سوريا غربي نهر الفرات في يومي 20 و21 حزيران. وأشار قائد القوات الجوية البلجيكية إلى أن الروس يملكون رادارات وصواريخ في غاية الفعالية.

وامتنع طيران التحالف عن دخول أجواء سوريا غربي الفرات خلال يومين حتى الآن استجابة لتحذير وزارة الدفاع الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أصدرته في 19 حزيران، بعدما هاجم طيران التحالف إحدى الطائرات السورية المقاتلة في منطقة الرصافة الواقعة بريف الرقة الجنوبي، أن الطرف الروسي يوقف التعاون مع الطرف الأميركي لتأمين سلامة الطيران في سوريا، وأن الطائرات العسكرية الروسية ستتعامل مع أي طائرة يتم اكتشافها غربي نهر الفرات كهدف جوي.