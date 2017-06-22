مؤتمر صحافي للجراح… و”الجديد” والـ”LBCI” ممنوعتان من دخول وزارة الإتصالات؟

في خطوة مستهجنة منع وزير الاتصالات جمال الجراح فريقي عمل الجديد والـLBCI من دخول مبنى الوزارة لتغطية مؤتمر صحافي . وفي السياق، قال المصور في قناة “الجديد” محمد السمرا انه “عند وصولنا الى وزارة الاتصالات ابلغنا من قبل احد المعنيين في الوزارة بعدما سألنا لأي قناة ننتمي بأننا ممنوعون من الدخول وقال: “ممنوع دخول الجديد والـ”LBC” وهكذا هو القرار “.

وفي مؤتمره الصحافي، أعلن الجراح عن “مناقصة IMS التي هي مناقصة السنترالات في لبنان”، مشيرا الى “أننا سنعمل على توفير LTA لكل المناطق التي تعاني من شُح في الشبكات وتزويدهم بشبكات جديدة”، لافتا إلى أن ” شركات عالمية تقدمت في هذه المناقصة وأرست المنافسة على 3 شركات وفازت “هواوي” بينهم”، موضحا أن ” سعر المناقصة يشمل الصيانة، التدريب، التركيب والدعم لمدة 5 سنوات”.

وأكد أنه “سيتم تغيير السنترالات بوقت قياسي سيستغرق عدة ساعات”، كاشفا أنه “من اليوم اصبح للوزارة خطا ساخنا هو 1775″، مشددا على “أننا مستمرون لإنجاز كل رؤية وزارة الاتصالات”.

وأوضح الجراح أن “شركة هواوي حصلت على 92 نقطة بذلك حصلنا على اعلى التقنيات وأفضل الخدمات وارخص الأسعار”.